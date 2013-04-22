الترابي : الرسول لم يتزوج (خديجة) في عمر (40) ولا (عائشة) في (9)





[SIZE=5]استبعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور “حسن الترابي”، في ختام مؤتمر التفسير التوحيدي الثاني الذي أقامته مجموعة آلاء الثقافية، استبعد صحة الروايات التاريخية حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة “خديجة” وعمرها (40) عاماً والسيدة عائشة بنت أبي بكر وعمرها (9) سنوات. ووصف من يستدلون بأعمال السيدتين “خديجة” و”عائشة” بأنهم لا يملكون عقولاً، وقال: تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمرها (30) عاماً وليس (40) عاماً، وليست هنالك امرأة تلد في هذه السن، والسيدة “خديجة” لديها (7) من الأولاد. وأشار “الترابي” إلى أن أصح الروايات أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة “عائشة” كان وعمرها (17) سنة وزاد بالقول: (التراضي الراشد في الزواج بين يافعين اثنين، ومافي عقد بين واحد عاقل والآخر صغير).وشهدت المحاضرة جدلاً بين الدكتور “الترابي” وأحد قيادات حزبه “الناجي عبد الله”، بعد أن أشار “الترابي” إلى أن الملائكة لا تقاتل بالسند المادي مع المؤمنين، وإنما بتثبيتهم بالقول في القتال.. لكن “الناجي عبد الله” رفض حديث “الترابي” وذكر أن الملائكة قاتلوا معهم في جنوب السودان.

صحيفة المجهر السياسي[/SIZE]