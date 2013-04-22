سياسية
الترابي : الرسول لم يتزوج (خديجة) في عمر (40) ولا (عائشة) في (9)
وشهدت المحاضرة جدلاً بين الدكتور “الترابي” وأحد قيادات حزبه “الناجي عبد الله”، بعد أن أشار “الترابي” إلى أن الملائكة لا تقاتل بالسند المادي مع المؤمنين، وإنما بتثبيتهم بالقول في القتال.. لكن “الناجي عبد الله” رفض حديث “الترابي” وذكر أن الملائكة قاتلوا معهم في جنوب السودان.
صحيفة المجهر السياسي[/SIZE]
23 تعليقات
و الله لو أن الملائكة قاتلةمعكم ما كان الله خزلكم و و لكن انتصرتم علي عدوكم و كيف تنصركم الملائكة و انتم تقاتلون من اجل السلطة والجاه و لم تقاتلو من اجل الدين كما تدعون و لو كان ذلك كذلك لكن الاسلام انتشر حتي وصل جنوب افريقيا و لكنكم كنتم تبحثون عن المال
اما شيخ المنطق الم يقرأ و يسمع عن زوج ابو الانبياء حين قالت أ الد و انا عجوز عقيم ,و من قال له ان المراة لا تلد بعد سن الاربعين , ولو كان كل شيء يجري بالمنطق ما كان هناك …
اضم صوتي على صوتك اخي همام.
واضف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
خير نساء الأرض وكان قدرا مقدر من الله
فناصرته رضي الله عنها ووضعت معه اول طوبة في الإسلام. فإما بالنسبة للولاده اعرف و
فهي من عرفت وأكدت للنبي أن ما يظهر إليه هو جبريل وشجعته..
[SIZE=5][B]دائما الانسان الذكي بفوت لمن اكبر
والترابي كبر وياريتو كبر على الحق كل يوم فتاوى تكذب فقهاء الامة وعلمائها
ياخي انت اعلم من النووي او ابن حجر او ابن قدامة او ابن رجب او فقهاء المالكية
علشان تجي في اخر عمرك وتضرب كل اسس الدين بفتاوى ( مخرف )
ربنا يهدينا
اللهم انا نعوذ بك من ان نرد الى ارزل العمر [/B][/SIZE]
الجماعة ديل عايزين يشغلو الناس باحاديثهم الغريبة
[SIZE=5]مشكلتنا ربنا ابتلانا بالمخرفين والدجالين من صحف وساسة ارجوكم ماهي الفائدة او النفع من مثل هذا النقاش عرفنا التلاعب والاستهتار بعقل المواطن دخلتوا في حق ربنا ورسوله يا ويلكم هذه نهاية التكبر والتجبر من نقل الحديث ومن تحدث يا ويله اللهم احفظ اوطاننا من السفهاء [/SIZE]
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مادام الترابي بين ظهرانينا حي يرزق فسنسمع منه الكثير …المثير
…الخطر[/B]
يا ناجي بارك الله فيك جادلت شيخك واشتشهدت بما لمسته واقعا وليس تنظيرا
مثله
وهو مش طلع استشهاد اخوانكم …علي عبدالفتاح ود/ عوض وآخرين وعملهم فطايس ؟خجلا له
اولا ارجو من ابناءنا بان لا يستمعوا لقوال هذا الرجل لانه اصبحت افكره شيطانية ونال من الشيخوخة ما يكفى وايضا وصل درجة الغرور اصبح يفسر ما يحلو له لكى يلفت الا نظار حوله كما كان يفعل -قزافى فى لبيا لقد راءيتم كيف كانت نهايته اتمنى من الخرابى ان يتعظ .
كان عمر السيدة عائشة عن هجرة الحبشة 9 سنين
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه واله قبل هجرة المدينة بسنتين
والفرق بين هجرة الحبشة وهجرة المدينة حوالي 7 سنين
يعني 7 -2= 5
5+9= 14 سنة تقريبا
مع العلم ان السيدة عائشة اسلمت قبل الجهر بالدعوة بثلاث سنين
يعني باي عملية حسابية للتواريخ يتضح انها عند الزواج كان عمرها بين 14 وال19 عاماَ
فى البخارى (باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها 3894): حدثنى فروة بن أبى المغراء حدثنا على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: “تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة .. فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين”.
من الشائع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تزوج من أم المؤمنين خديجة أنه كان عمرها 40 سنة .
ولكن هناك أقاويل أخرى متعددة :
دلائل النبوة البيهقي:
قال أبو عبد الله قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أكبر ولد رسول الله القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية قال مصعب هم هكذا الأول فالأول ثممات القاسم وهو أول ميت من ولده مات بمكة ثم مات عبد الله ثم بلغت خديجة خمسا وستين سنة ويقال خمسين سنة وهو أصح
قال وفيما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أن النبي زوج بها وهو ابن خمس وعشرين سنة قبل أن يبعثه الله نبيا بخمس عشرة سنة
الملاحظة :
إذا كانت تزوجت من رسول الله قبل البعثة بــ15سنة وعمرها حين وفاتها 50 سنة فيكون عمرها عند الزواج 25 سنة
البداية والنهاية لابن كثير :
قالالبيهقي، عن الحاكم: قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة، حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري قال: أكبر ولده عليه الصلاة والسلام: القاسم، ثم زينب،ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. وكان أول من مات من ولدهالقاسم مات بمكة، ثم عبد الله.
وبلغت خديجة خمساً وستين سنة، ويقال خمسين وهو أصح.
هكذا نقل البيهقي عنالحاكم: أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمساًوعشرين سنة، وكان عمرها إذ ذاك خمساً وثلاثين، وقيل: خمساً وعشرينسنة.
ملاحظة : ما نسب إلى البيهقي لم أجده في دلائل النبوة وكذلك ذكره ابن كثير في السيرة النبوية بقوله :
وهكذا نقل البيهقى عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمسا وعشرين سنة ، وكان عمرها إذ ذاك خمسا وثلاثين . وقيل خمسا وعشرين سنة .
وفي البداية والنهاية الجزء الخامس :
وقال الواقدي وزاد: ولها خمس واربعون سنة.
وعن حكيم بن حزام قال:كان عمر رسول الله يوم تزوَّج خديجة خمساً وعشرين سنة ، وعمرها اربعون سنة.
وعن ابن عبَّاس كان عمرها ثمانياً وعشرين سنة ، رواهما ابن عساكر.
أما من نقله البيهقي كما نسب له عن الحاكم ففي المستدرك عن محمد بن إسحاق أنه كان عمرها 28 سنة .وعلق الحاكم على رواية أخرى في عمرها عند الوفاة :هذا قول شاذ ، فإن الذي عندي أنها لم تبلغ ستين سنة
ملاحظة :
إذا كان يعتبر أن عمرها حين الوفاة 65 سنة قول شاذ وأنها لم تبلغ الـ60سنة أصلا بالنتيجة هو يرى بأن القول أن عمرها عند الزواج 40 سنة قول شاذ.
السيرة الحلبية :
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بنت أربعين سنة. قال: وقيل خمس وأربعين سنة، وقيل ثلاثين، وقيل ثمان وعشرين اهـ: أي وقيل خمس وثلاثين وقيل خمس وعشرين.
شذرات الذهب لابن العماد:
وتزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين على الصحيح فيهما ورجح كثيرون أنها ابنة ثمان وعشرين
محمد رسول الله سيرته وأثره في الحضارة لجلال مطهر:
كانت هي في ذلك الوقت في الخامسة والعشرين في رواية ، أو في الخامسة والثلاثين في أخرى ، أو في الأربعين على قول ثالث. وأغلب الظن أنها كانت في الخامسة والعشرين في مثل سنه.
[COLOR=#FFFF00][B][SIZE=6][FONT=Arial Narrow]أُعِيذُها نَظَراتٍ مِنْكَم صادِقَةً أن تحسَبَوا الشّحمَ فيمن شحمهُ وَرَمُ
وَمَا انْتِفَاعُ أخي الدّنْيَا بِنَاظِرِهِ إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظُّلَمُ
شَرُّ البِلادِ مَكانٌ لا فقيه بِهِ وَشَرُّ ما يَكسِبُ الإنسانُ ما يَصِمُ
وَشَرُّ ما قَنّصَتْهُ رَاحَتي قَنَصٌ شُهْبُ البُزاةِ سَواءٌ فيهِ والرَّخَمُ
لعمري قد خرفت يا حسن الترابي.[/FONT][/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR=#002CFF][SIZE=6]الاخ الناجي انت ما زلت تعيش بأوهام بثت فيك في زمن سابق من قبل من يدعون انهم شيوخ ولا أود ذكر اسماء لان بينهم من هو بين يدي الكريم الآن. تعالو احكي ليكم قصه عايشتها في زمن الجهاد الانقاذي فجأه ومن دون سابق انذار جات الزيطه والزمبريطه و شئ رصاص في الهوا و شئ تكبير و تهليل وقالوا محمد استشهد وهاك يا خطب وكان اول خطيب بدرالدين طه والي الخرطوم آنذاك وبعده جا واحد لا أذكر اسمه وقال كان مع الشهيد في لحظاته الاخيره و تحدث عن النور الذي كان يشع من وجهه و رائحة المسك و و و و و جاء آخر و كان عرس الشهيد. اتخيلو بعد شهر الزول ظهر و طلع حي واسمه محمد حمزه ده ما وهم و كذب. اما شيخنا الجليل الترابي كم تبقى لك في هذه الفانيه نتمنى انو تشغل روحك بغير الرسول (ص) و زوجاتهبل في ما يشغل الناس من هموم و فتن حتى لو انك مت يذكر الناس لك آخر ما قلت و افتيت[/SIZE][/COLOR]
هذا القول عن عمر كل من السيدة (خديجة) و السيدة (عائشة) حين تزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جديدا فقد قال به بعض الكتاب من قبل فالخلاف موجود أصلا ف (الشيخ) لم يأتي بجديد …لذا فعليه أن يركز معنا جيدا في كيفية الخروج بالوطن من هذه المتاهة التي وضعتنا فيها الحكومة و المعارضة معا ….أيها (الشيخ ) دعك الان من هذه الاقاويل مؤقتا حتى تضع حرب الخلافات بينكم أوزارها كي نصل بالامة الى بر السلام و الامان …فنحن مسؤولون أمام الله عن هذا التفرق و الخصام بين المسلمين في العالم أجمع فما بالك في الوطن الواحد؟؟؟؟؟؟ نحن الان قي مفترق طرق نكون أو لا نكون !!! اليوم نحن بمواقفكم السلبية من الوطن ينظر الينا الاعداء حتى ننهك فينقضوا علينا جميعا فتزول دولتنا اليوم كما زالت دولة الاندلس بالأمس بسبب الخلافات و حب الدنيا …التي قال فيها رسول الله (ص) (الدنيا حلوة خضرة و الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا و اتقوا النساء …..) أو كما قال (ص) فأين نحن من الدنيا و من النساء ؟؟؟؟؟ أقسم بالله لنحن منقمسون فيهما الى الأذنين !!! ألست أنت معنا في هذا الضياع المر ؟؟؟ أرجو أيها (الشيخ) أن تترك الذي تخوض فيه أنت الان لتحدثنا عن الخصام بين المسلمين و ضياع الامة …و ماذا نفعل حينما يتربص بنا الاعداء !!! و ما معنى الفجور في الخصومة ؟؟؟ و ما معنى الصلح و الاصلاح بين الناس !!! و ما معنى التضحية من أجل الوطن و العثيدة ؟
الاتزوج السيده خديجة الرسول محمد علية الصلاة و السلام ما هاشم بدرالدين فالله قادر ان يجعلها تلد وعمرا 50 سنة مش اربعين اكرما للرسول الكريم علية الصلاة و السلام.
[FONT=Times New Roman][COLOR=#001CFF][SIZE=5]دائما هذا العجوز يهذي ويخرف بحديث يثير الجدل لتلميع صورته واظهارها في الاعلام باي اسلوب كان..
السؤال ماهي الفائدة العقائدية او الدينية من مثل هذا الجدل ؟؟ هل لاعطاء ذريعة لغير المسلم اننا غير متفقون على سيرة نبينا؟ وبالتالي فالشك موجود في كل ما وصل منه وكتب عنه ؟؟ هل هذا ما يرمي اليه الترابي ؟؟
ما تناقله العلماء والشيوخ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نقلا عن فراغ وانما بحثوا في اصول الاسانيد والمراجع وترجيح قول بعض على بعض وتحري عن الراوة في المصداقية وتحري عن الفترة التي عاشوها وان كان منهم تواتر روايته حتى وصلت لشخص عاش في عهد النبي ..
السؤال ماذا فعل الترابي ليتحقق من صحة كلامه؟.. انه قرأ كلام اخرين ايضا وكيف له ان يبني الصدق او يرجح قولهم اذا هو لم يتحرى عن مصداقيتهم..
ابو مسلم الخرساني رووا معظم او جل احاديث الرسول وكذلك البخاري هؤلاء لم يكونوا جالسين في المنشية ولا في العمارات او حتى في قصور بابل وبغداد وانما جابوا كل الامصار وبلاد المسلمين متحققين عن الاحاديث وكان اول مايتحروا عنه شخصية راوي الحديث حتى يوصلونه الى اقرب شخص في عهد الرسول ومن ثم علاقته وقربه بحياته صلى الله عليه وسلم ..اذن الترابي بجرة قلم شطب مجهود مسلم والبخاري والنسائي وابو داؤود وتحقيقات الالباني التي اقر بها كل علماء الاسلام ..
اما في السير فسيرة الحكم ابن هشام للامام الغزالي وسيرة النبي كاملة للدكتور مهدي رزق الله الكاتب السوداني والاستاذ سابقا في جامعة الملك سعود والذي قال العلماء عن كتابه انه افضل كتاب عن سيرة النبي في العهد الحديث واكثر كتاب موثق لكل تفاصيل حياته ..
ماذا حقق الترابي وكتب وتابع ليقول مثل هذه الاقاويل ؟؟
اما قصة قتال الملائكة فالاية الكريمة لا تحتاج لعبقري ان يفهمها لانها حين ذكرت الملائكة [COLOR=#09C824][FONT=Simplified Arabic](اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين )(بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الف من الملائكة مسومين )[/COLOR][/FONT]
فوصف العدد وكيفية حالهم الا تدل انهم كانوا شركاء قتال فعلا .. ومردفين ومسومين ماذا تعني ؟؟ في اعتقادي ان يقول الترابي ان الملائكة ارسلوا ليزيدوا فقط من يقين المسلمين فيه اجحاف ونكران على قدرة الخالق عز وجل لانه قال في موضع وقذف الرعب اي الخوف في قلوبهم، اي المشركين فخافوا واستكبروا المسلمين اليس الله بقادر ومن دون الملائكة ان يقذف اليقين والعزيمة والقوة في قلوب المسلمين ؟؟ وثانيا ان الله اوكل لملك واحد ان يقبض ارواح البشر والحيوانات وكل شي حي وهو ملك الموت عزرائيل لم لم يتحرى الترابي ان الله قادر ان يجعل ملكا واحدا يفعل ما اتى به الترابي وهو تطمين القلوب وتقوية العزيمة . لم العدد هل كل مسلم مقاتل لابد ان يرسل اليه ملكه ليوزع العزيمة في قلبه .. اليس الله بقادر دون الملائكة ان يفعل هذا ..
ورواة قصة غزوة بدر يقولون ان الجندي المسلم يذهب للمشرك ليقتله وحين يتعارك معه فياتي اخوه المسلم ليساعده فيشاهدان المشرك قد سقط وقتل وكل يعتقد ان الاخر هو من قتله وهذه دلالة على ان الملائكة قاتلت قتالا فعليا ..
الترابي كما قلت يسعى مرة اخرى ليعود للاضواء بصورة او باخرى ولكن لايدري ان نجمه قد افل ..[/SIZE][/COLOR][/FONT]
الترابي مش قال مافي حو عين
راي الترابي انو اكبر من 45 سنة مابتلد الم يعلم هذا الزنديق انو من الرسل والننبياء من غير اب ومن غير ام ولا اب وانو يحي بن زكريا بعد ماشاخ ابوها شاخ يعني اكبر من 70 سنة
[SIZE=5]الناجي عبد الله” رفض حديث “الترابي” وذكر أن الملائكة قاتلوا معهم في جنوب السودان ؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هو الخطأ في هذا الكلام في ناس ظلتهم غمامة من جبل لجبل ولم يشاهدهم الخوارج ونفس هذا حدث بافغانستان عندما حاصر الروس كل المجاهدين من جميع الاتجاهات خرجوا ولم تمسهم شعره بل الروس ضربوا بعضهم ببعض – مثال تقابلت بمسجد ملوط مع نقيب بالجيش نزل معاش لظروف اسريه هذا النقيب رجع مجاهد وشارك باحدى المتحركات (جندي) قمة التواضع هنالك وجهه شبه لهذا الموقف ( أمّر على الجيش سيدنا أسامة بن زيد، وهو لم يتجاوز العشرين بعد، وكان في الجيش سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وغيرهم من كبار الصحابة.
هل اليوم لدينا قادة بهذا النهج (نفاق- تكبر- عجرفه – حب الدنيا – حب الكراسي والمناصب والاخطر حبهم لسرقة المال عبر المناصب معارض ينهب حاكم ينهب لكن ربنا موجود[/SIZE]
إنتو الاتنين عايزين ليكم حفرة كبيرة ويكبو فيها بنزين وجاز ومواد كيماوية حارقة ويرموكم فيها
يعني سبتو كل شئ و بقيتوا تتجادلوا في زواج الرسول صلى الله عليه و سلم — حاولوا تتكلموا في الاخلاق و الانحطاط الاخلاقي الظهر في البلد و كيفية علاجه — ابتعاد الناس عن الدين و القيم السمحه و كيفيه علاج الظواهر السالبة في المجتمع — صله الارحام وما يصاحبها من سعاده في الدنيا و الاخره . الله يهديكم جميعا
[SIZE=4]الناجي عبد الله انت ما عندك موضوع، شفت ليك ملاك كان بيحارب معاك في الجنوب؟ ولا دي بس وهمات من راسك العفن[/SIZE]
للاسف كثير من الذين يردون علي دالترابي معلوماتهم الدينيه لا تتجاوز حصص الدين في المدارس و البعض يزيد ذلك في خطب الجمع وكثير من المشائخ في المساجد للاسف الكبير من الذين نالوا العلم بالسماع و من الرسائل و لذلك قد يجهلون حتي اساسيات الدين ولذلك عند الرد علي العلماء يستنكرون دون علم بل قد يكون ردهم هذا من المسلمات و لا اظن المسلمات الا ما توارثوه وبيني وبينكم من قرأ امهات الكتب في الحديث والسيرة والفقه وجادل بها وارجو ان لا يكون رفض ما يقول الترابي ينبع من كراهية لشخصه ليس الا ولو كان محقاوالله اعلم
[COLOR=#0005FF][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][B]أُعِيذُها نَظَراتٍ مِنْكَم صادِقَةً أن تحسَبَوا الشّحمَ فيمن شحمهُ وَرَمُ
وَمَا انْتِفَاعُ أخي الدّنْيَا بِنَاظِرِهِ إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظُّلَمُ
شَرُّ البِلادِ مَكانٌ لا فقيه بِهِ وَشَرُّ ما يَكسِبُ الإنسانُ ما يَصِمُ
وَشَرُّ ما قَنّصَتْهُ رَاحَتي قَنَصٌ شُهْبُ البُزاةِ سَواءٌ فيهِ والرَّخَمُ
لعمري قد خرفت يا حسن الترابي.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
اضم صوتي على صوتك اخي همام.
واضف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
خير نساء الأرض وكان قدرا مقدر من الله
فناصرته رضي الله عنها ووضعت معه اول طوبة في الإسلام. فإما بالنسبة للولاده اعرف و
فهي من عرفت وأكدت للنبي أن ما يظهر إليه هو جبريل وشجعته..