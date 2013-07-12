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سياسية

2013/07/12

2013/07/12


توقعات بفك حظر أرصدة قوش في ثلاث شركات الأسبوع المقبل



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[JUSTIFY]توقعت هيئة الدفاع عن مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبد الله قوش ، فك حظر ارصدة حسابات3 من الشركات التي يساهم فيه قوش خلال الاسبوع المقبل بصورة نهائية، واشارت الي ان فك الحسابات من ضمن وقف الدعوى الجنائية الذي اعلنها وزير العدل امس الاول .
وكانت السلطات قد حجزت حسابات قوش بموجب الدعوى الجنائية المرفوعة ضده بتهم تتعلق بالتخطيط لمحاولة انقلابية ،وفكت حجزالحسابات الشخصية خلال مرحلة التحريات، وتبقت حسابات الشركات، وتوقع الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن قوش عمر حميدة ان يكون قرار فك حسابات الشركات قد صدر فعلا مع قرار وقف الدعوى، لكنه اشار الي ان فك حسابات الشركات رسميا يستغرق اياما نسبة لاجراءات بنك السودان ،وتوقع فك الارصدة في الاسبوع المقبل. [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة

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4 التعليقات

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      1. 1

        2013/07/13 at 2:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        علاقتنا شنو بامواله خبر عجيب ثمن هو مسئول كيف يكون عنده شركات يحليل زمان

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      2. 2

        2013/07/13 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ما قادر اقتنع ان قصة اعتقال قوش دى صاح تمثليه ليس انا نفسى واحد يورينا ادمان الانقاذ الكذب شنوا والاشاعات

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      3. 3

        2013/07/13 at 9:11 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يعني الزول ده برضو عندو ارصدة و اصول و بلاوي . والله مافي زول لافي ساكت الا نحن ديل

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      4. 4
        كالو

        2019/01/31 at 5:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ربنا يمهل ولا يهمل.

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