السلطات بالدامر تزيل خلوة الواور بنهر عطبرة

[JUSTIFY]تُعتبر الخلاوي والمساجد في السودان أساس المعرفة والعلم وتنشئة الأجيال، فهي المدرسة الأولى التي يلتحق بها طلاب العلم والمعرفة، يتعلّمون فيها القراءة والكتابة، ويحفظون القرآن الكريم، ثم يكون تعلّمهم العلوم الأخرى بعد حفظهم لكتاب الله الكريم.. والخلاوي تعتمد على نظام المعلم الواحد، فالشيخ يمكن أنْ يشرف على عدد من الطلاب قد يصلون إلى المائة بمعاونة المتقدمين من الطلبة في القراءة له في التدريس، ولكن ما فوجئ به طلاب خلوة الواور جنوب فرع همشكوريب لمؤسسها الخليفة علي بيتاي بنهر عطبرة بتنفيذ السلطات لأمر إزالة الخلوة بغرض إنشاء قرية نموذجية مكانها تابعة لمنطقة الهودي يعتبر ظلمًا واضحًا لنار القرآن الكريم التي توقدها هذه الخلاوي، خاصة وأن هذه المنطقة تفتقد للعديد من المقومات وتقوم الخلاوي فيها بالتعليم والتثقيف وتعليم أمور الفقه كذلك..
تدمير الخلاوي واختفاء طالبين..
في بداية حديثه أفاد الشيخ عبد الرحمن عبد الله محمد حمد الكدر ـ القائم بأمر الخلوة ـ بقوله إن خلاوي الواور فرع همشكوريب والتي تبعد من الشارع الرئيسي ثلاثة كيلو مترات ونصف بالوديان، وتحدها قرية الناصحابي والواور جنوب ومنطقة الهودي شمالاً والتي تبعد عنها أربعة كيلومترات، وهي تعتبر قرية قرآنية جزء للرجال وآخر للنساء، وهي مصدقة من المحلية منذ «2009م» بتصديق من العقيدة والدعوة، وأُنشئت في العام 2011م، وأرضها مسجلة باسم الخلوة من لجنة التخطيط العمراني والوحدة الإدارية بمحلية الدامر، وهي قرية مكتملة بها بئر وطاحونة ويؤمها العديد من الطلاب من العديد من القرى المجاورة ومستقرة ومستقلة بذاتها وعدد الدارسين ما يقارب «100» طالب ودارس وهم يأتون من الهودي والقنقاري وكبوشية وسنار والقضارف وحلفا، وقرار الإزالة يرتكزون فيه على أن أرض الخلاوي تتبع لمنطقة الهودي والذي يقف وراءها يحيى جيب السيد ـ رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل ـ بقوله إن الخلاوي تجمع الأجانب مما يؤدي إلى انتشار الجريمة، وفوجئنا صباح أمس بعدد من عربات الشرطة محملة بالعساكر وهجموا على الخلاوي وتم اعتقال جزء من الطلاب وضرب المشايخ بالعصي والبمبان دون سابق إنذار،
وقد أتانا أمر بالإزالة قبل شهرين وقدمنا طعنًا فيه وتم تحديد العاشر من ديسمبر للاستماع لأقوالنا فيه.. ومن نتائج الإزالة أنه تم هدم 38 منزلاً وإزالة مسجد النساء وهدم البئر ورمي صهريج الماء به، أيضًا هنالك طالبان لم نجدهما وهما محجوب سليمان ميرغني من قنداري وعمر عوض من منطقة كينور ولا ندري أين ذهبا وذلك بعد أن احتمى الطلاب بمجرى البحر بعد أن أطلقت الشرطة البمبان عليهم.
اعتقال وضرب
أما بدر الدين سليمان ميرغني ـ مدرس بالخلوة ـ فقد أكد أن الهجوم بدأ في الساعة السابعة صباحًا بحوالى «12» سيارة وتحمل الشرطة والنيابة والأمن، وذهبوا لمنازل الأسر مباشرة وعندما ذهبنا إليهم لنوضح لهم أنه لدينا قضية في المحكمة قالوا لنا إنهم ينفذون قرارًا من وزارة التخطيط العمراني، وتمت إزالة الخلوة تمامًا وتم الاشتباك بيننا وبينهم بعد اعتراضنا على الإزالة قبل أن يقول القضاء كلمته والتي ستكون سيفًا على رقابنا إن أمر بالإزالة ولا يحتاج الأمر لمثل هذه القوة وسنخليها دون أي نزاع، وقال إنه تم اعتقاله وفك حجزه ومن معه بعد أن تمت الإزالة بمسافة ستة كيلو مترات من الخلاوي.
الخلاوي ملكنا ولدينا ما يثبت
أما الشيخ عبد الله محمد حمد الكدر ـ مؤسس الخلاوي ـ فقد أكد أنهم يمتلكون المستندات التي تثبت ملكيتهم للأرض التي عليها الخلاوي منذ المهدية وبأمر قضائي وتم التصديق بإقامة الخلاوي عليها في العام «2009م»، وأشار إلى أنها تتبع في منهجها لخلاوي همشكوريب، وأنها تستضيف طلابًا بأسرهم وآخرين فرادى وهي تعتبر منارة في المنطقة ولا تعتمد في تسيير أمورها على أي جهة تنفيذية بل على الخيرين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها، مؤكدًا أن التصديق لإقامة القرية النموذجية التي يتحدثون عنها لم يتم بصورة صحيحة من جانب إدارة المساحة والمحلية وأن الأرض معمورة ومأهولة بالسكان وبها كل ما يطلبه قاصدوها من طلاب القرآن الكريم..
التعدي على القانون
وعند اتصالنا بالأستاذ السر خضر ـ المستشار القانوني للخلاوي ـ أفاد بأن اساس القضية قرار صدر بإنشاء قرية الهودي النموذجية على أرض الخلاوي والتي تم تصديقها خلال العام «2009م» بالقرار «43» من لجنة تخطيط المحلية، وعندما جاء قرار الإنشاء استأنف القائمون بأمر الخلاوي لوزير التخطيط العمراني الذي رفض الاستئناف فقدمنا طعنًا ضد قرار الوزير بإقامة القرية على أرض هذه الخلاوي أمام القاضي المختص بالطعون الإدارية في مدينة الدامر وتم تحديد جلسة أولى في العاشر من ديسمبر القادم، وقبل ذهابنا للمحكمة قدمنا طلبًا لإيقاف القرار لوالي ولاية نهر النيل والمدير العام لحماية الأراضي الحكومية وهو من استخرج قرار الإزالة ووزير التخطيط العمراني ومجلس الوزراء وتم إخطارهم بموعد الجلسة المحددة ولم ترد أي جهة من هذه الجهات وعندها رفعنا الطعن حددت له جلسة العاشر من ديسمبر.. وأشار إلى أن الإزالة تمت بعد تصديق مبلغ من المال من المحلية بوجود مستشار التخطيط العمراني إبراهيم محمود، وقد تحدثت عبر الهاتف مع العقيد شرطة سليمان خليفة ـ مدير شرطة محلية الدامر ـ عندما استنجد بي أهالي الخلوة لأؤكد له أننا قمنا بالطعن ولدينا جلسة في العاشر من ديسمبر بخصوص الطعن في قرار الإزالة لم يعر حديثي اهتمامًا وتمت إزالة الخلوة، وهم بذلك أرادوا أن يسبقوا جلسة المحكمة لعلمهم التام بإيقاف المحكمة لقرار الإزالة، وفي هذا تحدٍ سافر للقوانين، وقد حدث إخلال بالأمن حيث جرى اشتباك مع طلاب الخلاوي وتم تكتيفهم ورفعهم وتم إطلاق سراحهم بعد أن تمت الإزالة وهدم عنابر الطلاب ومصلى النساء وتُرك المسجد قائمًا..
من المحرر
قمنا بالاتصال برئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل يحيى محمد جيب الله ومعتمد محلية الدامر عبد العال خرسان ووزير التخطيط العمراني بالولاية حمزة عثمان الفاضلابي للوقوف على رأيهم حول ما حدث ولكن لم نجد استجابة حتى عندما أرسلنا لهم رسالة نصية توضح هويتنا.
صحيفة الإنتباهة
ربــــاب عـــلي
ع.ش[/JUSTIFY]
8 التعليقات
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2013/12/01 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
[COLOR=#0A00FF][SIZE=4][FONT=Tahoma]يا جماعة الخير الله يهديكم ،،، إنتو زعلانين عشان هدموا الخلاوي بس ،،، ديل من يوم إستلموا الحكم بيهدموا في الدين كله ،،، بس إنتو ما جايبين خبر ،،، اللهم كل من أراد بالمسلمين سوءً فرد كيده في نحره يا قوي يامتين.[/FONT][/SIZE][/COLOR]
2013/12/01 at 10:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
“ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”
شيلو شيلتكم —- قال قرية سياحية ……
2013/12/01 at 11:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
قرية نموذجية لماذا اقامتها في منطقة الخلاوي ؟؟ وزير التخطيط العمراني لم يجد اي منطقة الا منطقة الخلاوي اتقو الله في الغلابة
babiker hassan
2018/06/21 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولماذا قامت الخلاوي في منطقة القريه النموزجيه ماف مكان ثاني
انا باسم ناس الهودي مافي خلاوي ولاعايزين خلاوي وفو مكان ثاني مع احترامي لكل مؤيد للخلاوي
2013/12/02 at 6:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعنى يا شيخنا يدوك تصديق خلوة ..
يجو يلقوك بقيتها حله عدييييل ( 38 منزل) ؟؟
بابكر حسن
2018/06/21 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
يازول مافي حاجه اسمها خلاوي دا تلاعب باسم بالدين الاراضي حقت ناس الهودي الناس ماتضللكم ساي باسم الخلاوي
مافي خلاوي بالمساحات دي
ولماذا اختارو هذا المكان بالذات
الاراضي واسعه خليهم يروحو اي مكان ويعملو خلاويهم
نحن ناس الهودي ليس بحاجه الي هذه الخلاوي
لدينا المدارس والمساجد العايز يتعلم بتعلم الا من ابا
بالواضح كدا مادايرين خلاوي هنا مع احترامي لكم
اخوكم بابكر حسن
الهودي
babiker hassan
2018/06/21 at 10:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماعايزين خلاوي
دي تجارة باسم الدين
معاذ عوض عبدالرحمن حسين
2019/10/13 at 12:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
مع الأسف شايف تعليقات كتيييييره من ناس لم يفهمو القضيه ويعايشوها كما أهلها ومن الآخر انا بقول ليكم القريه دي حقتنا والخلاوي معروفه ومساحات معروفه لكن موضوع الاستثمار دا براو ونحن ما طير عشان نجيكم تدونا رايكم نعمل خلوه ولا بار.
ياخ والله انا ماعارف زاتو ليه ابرر كده واحلل هم كلمتين.
خلاوي برضانا غير كده لا والف لا ولو كان دايرن يوزنوها دهب