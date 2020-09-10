مستشار حمدوك: مايحدث فى أسعار السلع والعملات غير مبرر





اكد الدكتور ادم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء على انه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لمايحدث من تطورات في اسعار السلع والخدمات والعملات الأجنبية الاسابيع الماضية.

وقال حريكة في تنوير اعلامي بمنبر وكالة السودان للأنباء مساء الخميس انه “في ظروف الاغلاق التى شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا اتخذت لجنة الطوارئ الاقتصادية حزمة من القرارات والاجراءات التي احرزت نتائج ايجابية منذ بداية الشهر الماضي، واضاف ان هذه النتائج تتنافى مع عمليات المضاربة التى شهدها السوق في الاونه الاخيرة.

واكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء على استمرار الحكومة الانتقالية فى تنفيذ المزيد من القرارات في اطار حالة الطوارئ الاقصادية.

وقال انه “تم توفير موارد حقيقية محلية مقدرة لتشجيع الصادرات وتمويل الوارادات من السلع الاستراتيجية من خلال انشاء محفظة السلع الاستراتيجية”.

واوضح انه تم اصدار منشور من بنك السودان لتنظيم التجارة وعائد الصادرات لتمويل الواردات من السلع الضرورية .

كما كشف عن زيادة تعبئة الموارد المحلية وذلك على حسب الاحصاءات الواردة من الجمارك والضرائب بوجود زيادة ملحوظة في الايرادات الجمركية والضريبية، واضاف انه من المتوقع ان تزداد تلك الايرادات بصورة تساعد على خفض الفجوة بين الانفاق الحكومي والايرادات.

واشار الى ان الحكومة اتخذت اجراءات عديدة للاصلاح مثل ما تم في ميناء بورتسودان من خلال زيادة الورديات وتحسين الاجراءات عبر النافذة الموحدة .

وقال المستشار حريكة انه تم تكوين قوة مشتركة لمنع تهريب السلع بجانب انشاء محاكم لمن يخربون الاقتصاد.

وفي ختام حديثه كشف عن توقيع الحكومة اتفاقاً مع الاتحاد الاروبي منتصف هذا الشهر لتسديد تعهداتها التي تبلغ 312 مليون يورو.

كما بشر بان هناك الكثير من التعهدات من الدول المختلفة خلال سوف تصل هذا العام.

الخرطوم 10-09-2020 (سونا)