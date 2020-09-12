الحزب الشيوعي ينفي وجود اتصالات مع حزب المؤتمر الشعبي





نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف ما أثير حول لقاء الشيوعي بحزب المؤتمر الشعبي على خلفية لقاء الاخير برئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان حول توسيع الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وإعلان الشعبي عقب لقائه بالبرهان عن ترتيبات تجري للقاء الحزب الشيوعي والناصري وحزب البعث السوداني وقطع يوسف بعدم وجود أي اتصالات أو انعقاد اجتماع رسمي بين الشعبي والشيوعي.

وأكد في تصريح لـ(الجريدة) أنهم يلتقوا بجميع الاحزاب السياسية بالفضاءات العامة فقط وفي تعليقه على قضية توسيع الحاضنة السياسية للحرية والتغيير أوضح انه لم يتم التشاور في هذا الأمر ونوه الى أن الشعبي كان جزء من قوى الاجماع الوطني.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة