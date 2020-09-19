الشيوعي: (كرتي والمتعافي مطلوبين للعدالة ولافين ساي)





حذر القيادي بالحزب الشيوعي صديق فاروق من مغبة التماطل في محاسبة رموز النظام السابق. وقال لم نر محاسبة لاحد رموز النظام السابق حتى الآن فيما عدا الرئيس المعزول في قضية حيازة النقد الاجنبي، وما يتم هو مجرد حبس لاجراءات قانونية.

واضاف ، ان قيادات من النظام السابق مطلوبون للعدالة لم يتم القبض عليهم، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة (كرتي والمتعافي مطلوبين للعدالة ولافين ساي)، منتقداً في الوقت نفسه اطلاق سراح آخرين متهمين بالعمل على إحباط الفترة الانتقالية. وشدد فاروق على ان التغيير مرهون بترتيبات مناسبة لتفكيك النظام.

الخرطوم: (كوش نيوز)