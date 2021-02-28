سياسية
فيصل محمد صالح ناطقا رسمياً باسم مجلس الوزراء
كشف مصدر رسمي لـ(دارفور ٢٤) عن قرب تسمية وزير الإعلام السابق؛ فيصل محمد صالح ناطقا رسميا لمجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بحل مكتبه بغرض إعادة الهيكلة. وعلمت “دارفور٢٤” إن فيصل انخرط في الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء أخر الأسبوع الماضي،رغم انه وزير سابق.
الخرطوم: دارفور ٢٤
3 تعليقات
شغل الكيذان زاتو يشيلون من وزاره لاخري التقول حوه ماولدت غير العباقره القحاتيه! بعد ده كلو انشالله يكون في فايده !
كان الاجدي الا يختاروا شخص اثبت الكذب علي نفسه في السابق كما انه بعثي كاقلية تم استرضاء حزبه باكثر مما يستحق ..لكنه حمدوك شخص فاشل لا يحب الا. امثاله
كنكشة.