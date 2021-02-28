فيصل محمد صالح ناطقا رسمياً باسم مجلس الوزراء





كشف مصدر رسمي لـ(دارفور ٢٤) عن قرب تسمية وزير الإعلام السابق؛ فيصل محمد صالح ناطقا رسميا لمجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بحل مكتبه بغرض إعادة الهيكلة. وعلمت “دارفور٢٤” إن فيصل انخرط في الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء أخر الأسبوع الماضي،رغم انه وزير سابق.

الخرطوم: دارفور ٢٤