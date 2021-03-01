لعقد لقاءات مهمة… وفد عسكري مصري رفيع يتوجه إلى السودان





توجه وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، فقد غادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأوضح البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع “فيسبوك”، فإن الوفد غادر للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية (الخرطوم)

الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى السودان للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية …

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غادر الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية ” الخرطوم ” .

ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية بين البلدين .

ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال اجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

العربية نت