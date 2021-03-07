“الشيوعي” يُطالب الحكومة بالمُصادقة على “سيداو”





طالب الحزب الشيوعي بتمثيل النساء بنسبة 40% في جميع المؤسسات الحكومية والدستورية والقطاع الخاص. وحذَّر المكتب السياسي للحزب في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمس بحسب صحيفة الصيحة، من استمرار العنف والانتهاكات ضد النساء بمناطق النزاعات ومعسكرات النزوح، وشدد على ضرورة انتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية والمصادقة الفورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. وقال الحزب إنه يدعم دور المرأة الأساسي في إحداث التغيير الجذري في ظل التحولات السياسية والارتهان لسياسات النيوليبرالية والرأسمالية العالمية، وأضاف “جنباً إلى جنب مع رفيقها الرجل وصولاً لمدنية كاملة وديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة والمساواة”. وطالب الشيوعي بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية والجنائية والإجرائية لسنة 1991م وكل القوانين المقيدة للحقوق والحريات بالإضافة إلى إلغاء المناهج التعليمية التي تكرس لدونية المرأة وضرورة اعتبار الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية للنساء وتوفير خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة.

الخرطوم (كوش نيوز)