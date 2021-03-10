الجبهة الثورية : الرتب العسكرية العليا سلعة سهلة الشراء الاسواق





كشف عضو مجلس السيادة الإنتقالي؛ رئيس الجبهة الثورية السودانية، د.الهادي إدريس،عن اكتشاف مقبرة جماعية بمنطقة “مكجر” بولاية وسط دارفور، منوهاً إلى أن تلك المنطقة كانت مسرحاً للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها” حكومة المخلوع عمر البشير ، وأعلن عن رصدهم ظاهرة وصفها بالخطيرة وتتمثل في بيع الرتب العسكرية ونوه الى أنها أصبحت كالسلع تباع في الأسواق” وقال في مؤتمر صحفي أمس بوكالة سونا للأنباء :”من السهل شراء رتب عليا” .

وابدى تذمراً واضحاً من عدم الإسراع في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية و أقر بأنها تشكل إحدى المخاطر لأنها تؤدي الى حدوث تفلتات.

لافتاً أنهم إكتشفوا في منطقة مكجر مقبرة للشهيد/ يحيي بولاد، وشدد رئيس الجبهة الثورية على عدم تهاونهم في القبض على مجرمي الحرب وتسليمهم للمحكمة الجنائية ، ولفت الى ان الأجهزة الأمنية تعاني من المقومات الأساسية التي تمكنها من أداء عملها ، واقر بأن الصراعات القبلية تعتبر أهم عائق وتحدي أمام تنفيذ إتفاق ” سلام جوبا”، بالإضافة إلى مشكلات الأرض والحواكير ، وأردف هنالك من يقوم بتنصيب نفسه سلطاناً على حواكير وأرض لا يملكها ،مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراع القبلي ، مستدلاً بما حدث مؤخراً في منطقة سرف عمرة” ، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ بروتوكول الحواكير لحل قضية الصراع القبلي بدارفور

وأقر بوجود انفلاتات بمناطق دارفور المختلفة فضلاً عن وجود سلاح في قبضة متفلتين ومليشيات، وذكر ظلت مسألة تجنيد المليشيات مستمرة غير أنه عاد واستدرك قائلا : ” لكن دور تلك المليشيات استنفذ ولم تعد تجد دعماً وشدد على أن تلك التفلتات ستتوقف قريباً وذلك من خلال اجراءات الترتيبات الأمنية “.

وأرجع تأخير تشكيل المجلس التشريعي بسبب المشاورات التي تجرى بين الأجسام الحكومة المتعددة وتابع : نسعى إلى تشكيل مجلس تشريعي شامل بمشاركة كافة الأجسام الثورية .

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة