وزير الإعلام: تحرير سعر الصرف ضاعف من المعاناة





أكدت وزارة الثقافة والإعلام دعمها الكامل لمنصة العمل التي تم إنشاءها من قبل إتحاد أصحاب العمل، واشارت إلى أن الحكومة تعمل على تمليك المواطنين للمعلومات الحقيقية وأصحاب الأعمال بشفافية. وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، لدي تدشينه منصة العمل يوم”السبت” بمقر اتحاد أصحاب العمل، بحضور رئيس اتحاد أصحاب العمل وممثل بنك السودان المركزي ووكيل اول وزارة الثقافة والإعلام، ان المنصة تنطلق من المسؤولية الوطنية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بدءا من توحيد سعر الصرف، رغم وجود تحديات تجابه الحكومة وقال أن الوزارة ستكون منفتحة على كيفية ادارة واستمرار عمل القطاع الخاص ومساعدته في انفاذ السياسات الاقتصادية ، من خلال عمل برنامج للتبشير بالسياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف، مؤكدا ان الثورة تحتاج الى جهد لازالة معاناة الشعب السوداني واصفا الثورة بالعظيمة ولكن هنالك تبعات كثيرة القت بظلال سالبة على البلاد “اقتصاديا” عقب رفع اسم البلاد من قائمة الارهاب التى القت بثقل على المصارف السودانية بجانب تحرير سعر الصرف الذى ضاعف من المعاناة مشيرا الى اهمية التبشير بالمرحلة المقبلة والسياسات الجديدة من اجل رفع المعاناة عن اصحاب الاعمال والتي تنعكس بدورها ايجابا على كافة فئات الشعب السوداني مؤكدا استعداد الحكومة لدعم توجهات اصحاب العمل الجديدة وازالة كافة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني .

من جانبه قال المهندس هاشم مطر، رئيس اتحاد أصحاب العمل، ان المنصة انشأت استشعارا لأهمية تمليك اصحاب العمل والمواطنين المعلومات، لافتاً إلى أنهم اطلقوا مبادرة لدعم الفترة الانتقالية تحت شعار مسؤولية حوار وتواصل، وأضاف ان المنصة معنية بالقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، وكيفية إدارة الأزمة، وتابع نحن نريد نملك المعلومات ونعطيها لكل المستفيدين منها، وأن المبادرة جزء من الادارة التنفيذية للحكومة والعمل بشفافية .

من جانبه قال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد،ان الجميع شريك في هذه المرحلة وهذه بادرة من اتحاد أصحاب العمل، لافتاً إلى أن الفترة الماضية عاني القطاع الخاص من تدخل النظام البائد، ونوه رشيد الي ان الحكومة ليس لديها ماتخفيه وان المنصة تعمل على المضي للأمام وأننا نعول على رجال الأعمال للعمل في الإنتاج ونريد لرأس المال ان يوجه امواله للإنتاج والإنتاجية، التي تعاني من معوقات وعقبات مشددا على ضرورة ازالتها، وقال الرشيد اننا نريد إعلام يعبر عن ما يريده الشعب.

وفي السياق قال ان ممثل البنك المركزي ان بنك السودان سيدعم هذه السياسات التي تم اطلاقها والتواصل هو ديدن البنك المركزي واضاف عبركم نرسل رسائل تطمينيه لنجاح سعر الصرف كسياسة جديدة ، و ندعم الانتاج، والعمل في الجوانب المختلفة ووجود استراتيجية للتواصل.

وتهدف المنصة الي منصة العمل ( المنصة الإعلامية الاقتصادية )، جامعة معنية بالعمل الاقتصادي، تسعى لإبراز دور القطاع الخاص ورؤيته الاستراتيجيَّة لحل الأزمة الاقتصادية، مستعينة بمختلف الواجهات الإعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة،وتُولي انتباها بالغاً للإعلام الجديد بمختلف منصاته، وصولاً إلى تحقيق هدف إشراك المواطن في المعلومات الاقتصاديَّة، وإدخاله دائرة الإنتاج.تهدُف المنصة أيضاً إلى دعم جهود الحكومة الاقتصادية، والتعريف بسياساتها وقراراتها، ومساعدتها على معالجة العيوب الاقتصاديَّة الهيكليَّة والإجرائيَّة ومشكلات التنفيذ.

الخرطوم 20-3-2021 (سونا)