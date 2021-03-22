السيادي: الانتشار غير المشروع للأسلحة مهدد للسلم والاستقرار
قال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي، إن الحكومة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، مشيرًا إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة، وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف الانتشار.
وأكد الغالي لدى مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لسمنار المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق اليوم الاثنين، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار، وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين والعديد من الأيتام.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
أكبر مهدد في السودان الآن هو فيسبوك وواتساب ووسائط التواصل الاجتماعي التي تعمل لإثارة الفتن في الدول دون رقابة من إداراتها ولا دولتنا ويجب إغلاقها حتى نهاية الفترة الانتقالية بعد تقليص تلك الفترة واضحة السيولة حتى يعبر السودان بسلام فالوقت للعمل والانتاج والبناء وليس للتعطل وإثارة الفتن، ويجب إطلاق مشاريع نهضة وتنمية في كل الولايات بمشاركة كل فئات المجتمع وحركاته وأحزابه ومؤسساته، زراعة، صناعة، إنتاج حيواني، بيئة إلخ، يجب إستيعاب وتوجيه الطاقات الثورية والشبابية نحو العمل والانتاج وليس نحو التدمير والتناحر والفوضى، يجب تمليك الشباب وسائل الانتاج مع مكافحة المخدرات والجريمة والسلاح فالزمن لا ينتظر الأمم العاطلة والعالم لن يدعمها للأبد. كفاية لحدي هنا.