الحزب الشيوعي: مايحدث من هشاشة أمنية معاقبة للشعب لرفضه للحكم العسكري





انتقد الحزب الشيوعي مدير شرطة ولاية الخرطوم على خلفية تصريحاته التي ذكر فيها المواطن أصبح لديه احساس عالي بالحرية بعد التغيير، وشدد على أن تلك التصريحات لا تخرج عن كونها مساومة بالأمن مقابل الحكم العسكري وقالت الناطق الرسمي المكلف آمال الزين في تصريح لـ(الجريدة) : ما يحدث الآن هو محاولة لمعاقبة الشعب بعد رفضه لحكم العسكر واعتبرت أن مطالبة مدير الشرطة بمنحهم الحصانة الكاملة تدل على أنه يطالب بحماية القتلة والسفاحين الذين يقمعون الشعب داخل السجون حتى الوقت الحالي، وطالبت بالاسراع في اقالة قيادات الشرطة لأن مثل تلك التصريحات لا تردع القتلة.

واعتبرت أن حديث مدير الشرطة يعبر عن وجهة النظر الحقيقية لسدنة النظام البائد في مفاصل القوات النظامية وأردفت: الجريمة المنظمة يقف وراءها أشخاص من أجل عودة نظام الجبهة الاسلامية مجدداً.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة