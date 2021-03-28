البرهان يعود للبلاد بعد زيارة لدولة جنوب السودان





عاد للبلاد عصر الاحد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، قادما من عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا ، بعد زيارة استغرقت يومين . وعقد رئيس مجلس السيادة ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، خلال الزيارة، قمة ثنائية بمدينة جوبا، تناولت العلاقات الثنائية بالتركيز على عملية تعزيز مسيرة السلام في البلدين. واجرى الفريق اول ركن البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بحسب ( سونا) ،مباحثات توجت بتوقيع اعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.

الخرطوم ( كوش نيوز)