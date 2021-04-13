الحركة الشعبية فصيل جنوب كردفان تحذر من تأخير الترتيبات الأمنية





دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (الجبهة الثورية) فصيل جنوب كردفان؛ الحكومة للإسراع في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا، نسبة لخطورة الأوضاع الأمنية بالولاية.

وأعلنت الحركة، موافقتها على توحيد الحركة الشعبية بكل فصائلها بما فيها فصيل القائد عبد العزيز الحلو تحت قيادة موحدة.

وقال الفريق البلولة حمد عبد الباقي قائد فصيل الحركة بجنوب كردفان، في مؤتمر صحفي عقدته الحركة بقاعة الصداقة، ان الفصيل هو تجمع من قبل أبناء كردفان، كُوِّن قبل عشرين سنة واعترفت به اتفاقية نيفاشا وتكونت بها الفرقة السابعة للجيش الشعبي، لافتاً إلى أن حساسية المرحلة تتطلب المحافظة على وحدة السودان ووحدة إقليم كردفان على وجه الخصوص.

صحيفة السوداني