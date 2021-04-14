هيئة محامي دارفور: البرهان زار الجنينة في غياب الوالي ودون تنسيق معه





كشف بيان صادر عن هيئة محامي دارفور أن الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة، زار مدينة الجنينة لمدة 3 أيام في غياب والي الولاية محمد عبدالله الدومة ودون تنسيق معه، واعتبر البيان تغييب والي الولاية بمثابة رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة ، تكرس للإنقسام والإحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور .

وأضاف: تمر البلاد بظروف عصيبة، وتشهد ولايات دارفور حوادث متكررة من جراء ظاهرة إنتشار السلاح وتمدد عمليات المليشيات المسلحة وضعف هيبة الدولة ، مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها ما يتطلب وجود رؤى وخطط إستراتيجية للدولة ، وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الإنقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة.

ونوه البيان بأن أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء بقمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد وهي المنوط بها مسؤولية الحماية، في ظل عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية او ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام إنتخابات حرة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة