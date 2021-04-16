والي الخرطوم يوجه بتسكين العاملين بهيئة النظافة وصرف حافز لشهر رمضان





وجه ايمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم بصرف حافز دعم إجتماعي إضافي للعاملين بهيئة نظافة ولاية الخرطوم بمناسبة شهر رمضان.

وكان والي الخرطوم قد اصدر قرارا سابقا بصرف حافز إضافي للعاملين بهيئة النظافة لشهري مارس وابريل وفي ذات الصدد وجه السيد والي الخرطوم اللجنة المكلفة بتسكين العاملين من الإنتهاء من اعمالها ورفع تقريرها قبل نهاية شهر ابريل الجاري توطئة لتسكين العاملين بالهيئة وفقا لقوانين ولوائح الخدمة المدنية ورفعا للظلم الكبير الذي تعرضوا له.

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