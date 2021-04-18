وجدي صالح: أوقفنا خلية إرهابية عسكرية في إفطار الإسلاميين تعتزم التخريب





كشفت لجنة إزالة التمكين، عن توقيف خلية عسكرية إرهابية ضمن إفطار للإسلاميين بساحة الحرية أمس الأول.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح بحسب (سكاي سودان)، إن العناصر التي قامت الأجهزة الأمنية بتوقيفها ضمن إفطار للإسلاميين تضم خلية عسكرية إرهابية كانت تستهدف القيام بأعمال تخريبية، وأشار صالح إلى توفر معلومات لأجهزة المراقبة والرصد التابعة للجنة ازالة التمكين عن وجود خلية تضم عسكريين ومدنيين تتبع لمنسوبي النظام البائد تنشط للقيام بأعمال تخريبية، وأضاف “على إثر هذه المعلومات تمت مُداهمة الإفطار وتوقيف (5) ضباط برتب رفيعة، بجانب مدنيين مع فرار وهروب بعض المطلوبين الذين ستتم مُلاحقتهم من خلال معلوماتهم وصورهم التي بحوزتنا”، وأكّد صالح أنّ اللجنة لن تتوقف عن ملاحقة عناصر العهد البائد ومحاربة كل ظواهر تمكينهم.

صحيفة الصيحة