سياسية
وجدي صالح: أوقفنا خلية إرهابية عسكرية في إفطار الإسلاميين تعتزم التخريب
كشفت لجنة إزالة التمكين، عن توقيف خلية عسكرية إرهابية ضمن إفطار للإسلاميين بساحة الحرية أمس الأول.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح بحسب (سكاي سودان)، إن العناصر التي قامت الأجهزة الأمنية بتوقيفها ضمن إفطار للإسلاميين تضم خلية عسكرية إرهابية كانت تستهدف القيام بأعمال تخريبية، وأشار صالح إلى توفر معلومات لأجهزة المراقبة والرصد التابعة للجنة ازالة التمكين عن وجود خلية تضم عسكريين ومدنيين تتبع لمنسوبي النظام البائد تنشط للقيام بأعمال تخريبية، وأضاف “على إثر هذه المعلومات تمت مُداهمة الإفطار وتوقيف (5) ضباط برتب رفيعة، بجانب مدنيين مع فرار وهروب بعض المطلوبين الذين ستتم مُلاحقتهم من خلال معلوماتهم وصورهم التي بحوزتنا”، وأكّد صالح أنّ اللجنة لن تتوقف عن ملاحقة عناصر العهد البائد ومحاربة كل ظواهر تمكينهم.
صحيفة الصيحة
7 تعليقات
منافق ضلالي و قد دنت ساعة عقابكم ي الجريو وجدى.
لن يمنعنا رمضان من الرد عليكم ي ملحدين.
وجدي صالح الكذاب الأشر..
هل يعقل أن مجموعة تريد التخريب تكون ظاهرة للملأ
وتكشف ما تنوي القيام به بكل سذاجة. احترم عقول الناس يا كذاب..
وفي الحديث الشريف (اياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)
فأين أنت يا وجدي تصريحات من هذا الحديث؟؟
اثبت ذلك علنا يا اخي وجدي بانهم تلك الفئة الضالة كانت تستهدف اعمال ارهابية ؟؟؟ وإلا فان الله مطلع على ما تقولونه في حق اي مسلم انتم مسئولون امام الله ولا تغرنكم الحياة الفانية فغدا قد تكون بين يدي الله ؟؟ واذا وجدتموهم فعلا ارهابيين حسابوهم لنا علنا
ردوا عليهم بي إفطار تاني وخلاص.
البيسمع كلامك ما يقول بعثي كتلت العراقيين والكويتيين والسودانيين في أبا وود نوباوي مع الشيوعيين وقصفت السعودية وهربت زي الجرذ.
لماذا التستر عليهم .. انشروا أسماء المخربين والمطلوبين والرتب فورا.
دي لعبة أكبر منك يا وجدوني الدمك مقفول الدماغ، الإرهابي هو البعثي سيدك قاتل السوريين والعراقيين بالملايين والشيوعي قاتل المسلمين في الاتحاد السوفيتي والإيغور في الصين والعلماني قاتل المسلمين في تركيا والغرب، أنت الإرهابي وحزبك البعثي إرهابي بالدليل والبرهان يا حارق العراقيين والسوريين بالكيماوي والبراميل المتفجرة يا وبال على الأمة العربية، حزب البعث صنعه اليهودي عفلق ويديره في السودان نوبيون غير عرب مثل ميشيل المؤسس وهم من النوع الحاقد على العروبة ونحن تخلينا عن العروبة دينا ورضينا بالإسلام والمسلم خير من العنصري الداخل للسياسة من باب العرق، حزبك سحقه الشعب في العرق واندس زعيمك في حفرة ويعيش زعيمك بشار تحت حماية دولة أخرى بعدما طرد شعبه بدعوى الإرهاب وهذا مصيرك. قال خلية إرهابية عسكرية قال!