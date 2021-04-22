مناوي يكشف معلومات جديدة عن وفاة ديبي





استبعد رئيس حركة تحرير جيش السودان مني أركو مناوي أي شبه تقود إلى تصفية الريس التشادي إدريس ديبي.

وقال مناوي في تصريح لـ(الصيحة) من مقر إقامته بألمانيا أمس، إن مقتل إدريس ديبي لم يكن خيانة، وإنما نتج عن معركة قتالية، حيث كان في واجهة الصفوف الأمامية للجيش يُدافع عن الوطن والأرض، وتساءل مناوي لماذا كل هذه الزوبعة في مقتل إدريس ديبي، مشيراً الى أن المعلومات الواردة حتى اليوم تؤكد أنه قتل في معركة قتالية ولا شيء غير ذلك، نافياً أن تكون تمت تصفيته.

الخرطوم: عوضية سليمان

صحيفة الصيحة