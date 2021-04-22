سياسية
مناوي يكشف معلومات جديدة عن وفاة ديبي
استبعد رئيس حركة تحرير جيش السودان مني أركو مناوي أي شبه تقود إلى تصفية الريس التشادي إدريس ديبي.
وقال مناوي في تصريح لـ(الصيحة) من مقر إقامته بألمانيا أمس، إن مقتل إدريس ديبي لم يكن خيانة، وإنما نتج عن معركة قتالية، حيث كان في واجهة الصفوف الأمامية للجيش يُدافع عن الوطن والأرض، وتساءل مناوي لماذا كل هذه الزوبعة في مقتل إدريس ديبي، مشيراً الى أن المعلومات الواردة حتى اليوم تؤكد أنه قتل في معركة قتالية ولا شيء غير ذلك، نافياً أن تكون تمت تصفيته.
الخرطوم: عوضية سليمان
صحيفة الصيحة
4 تعليقات
بالله دا شغل كبار انت ما تبعرفه ولو بعد حين ، ،،، دا لعب مع الكبار لان انت قدره ولا سودانك ،،،،،،،،،،،،،،، دي فرنسا مستعمرة تشاد هي من تفعل ما تشاء باي شخص اصبح لا يدعمها سرا او علنا ودا مصير كل من يعمل ضد اسياده ……
وستعرفك الايام ان دبي قتل وسحب حتى جعلوه يقف في الصفوف الامامية لتكن تصفيته بطريقة لا يعرفها إلا اهل المعرفة من الموساد وامثالك لاي يعرفون شيء انت لسع زول جونير في السياسة العب في دارفور وفي سودانك بس .
انت رمضان ده ماتصومو مع اهلك ناس الهامش قاعدين في اروبا واتنظرو الراحل مات خلاص ربنا يرحمه.
تصفية عدييييييل و بل راسك بعد اليوم الرص بالدور و الحساب ورد.
لما يتحدث مناوي عن (الوطن) وما يحدث فيه فليصمت الجميع.