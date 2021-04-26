الحزب الشيوعي: السيادي والوزراء يُنفِّذان مُخطّط “الهبوط الناعم”





اِتّهم الحزب الشيوعي، مجلسي السيادة والوزراء “التشريعي المُؤقِّت” بإجازة ما يحتاجانه من قوانين لتنفيذ مُخطّط الهبوط الناعم، وأكّد أنّه في حال قيام مجلس تشريعي ثوري سيقوم بإلغاء كافة القوانين غير الشرعية والدستورية.

وقالت الناطق الرسمي باسم الحزب آمال الزين لـ(الصيحة) (الخطة التي انتهجها السيادي والوزراء الغرض منها إلغاء المجلس التشريعي أو تكوينه بعد إجازتهما لما يحتاجه من قوانين لإنفاذ مخطط “الهبوط الناعم”). وأكدت أن مسودة قانون الأمن الداخلي يتعارض مع الموقف المُعلن من الثوار ومع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية، وأضافت أنّ القانون حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على أهدافها.

الخرطوم ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة