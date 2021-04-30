بيان من لجنة التفكيك حول افطار عناصر النظام المحلول





اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بيانا حول اقامه عناصر النظام المحلول افطار بغرض سياسى بحدائق المطار ورد فيه

بان الشرطة القت القبض على (١٢) عنصر من عناصر الحزب عقب إقامة عناصر الحزب المحلول تجمع (إفطار) بغرض سياسي بحدائق المطار غرب منتزه الرياض بشعارات سياسية وتنسيق كامل مع هيئة عمليات جهاز المخابراتالعامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا) اشار البيان إلى ان الشرطة دونت بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وقانون الإجراءات الجنائية وذلك لممارستهم نشاط سياسي تحت مظلة الحزب المحلول

واضح البيان بانه كان هناك ترويج لهذا الإفطار من قيادات معروفة وهناك أيضاً مخاطبات موثقة لهذه القيادات في إفطارات سابقة تدعو للكراهية والعنف في تحدٍ سافر لقيم الثورة التي قضت بنشاط الحزب المحلول استناداً على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ٢٠١٩ وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة.

واشار الىبان الى ان عناصر الحزب المحلول قامت بإثارة أعمال شغب غرب متنزه الرياض وبالقرب من رئاسة قوات هيئة العمليات سابقاً، وقد توصلت التحريات الأولية إلى معلومات هامة سيتم الكشف عنها تباعاً.

الخرطوم فى 29 ابريل-سونا