مبارك الفاضل: على الإسلاميين عدم المزايدة بمصادقة الحكومة على سيداو





استنكر مبارك المهدي رئيس حزب الأمة، اعتراضات بعض الإسلاميين على المصادقة على اتفاقية سيداو، لافتاً الى أن حكومة الحوار الوطني بقيادة الفريق بكري حسن صالح، في العقد السابق، صادقت على سيداو مع ذات التحفظات التي أشارت إليها الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن المسودة أودعت منضدة المجلس الوطني حتى تتم إجازتها .

وكشف مبارك أن ذلك تم بجهد كبير من وزير العدل المستقل د.محمد أحمد سالم .

وقال المهدي في تصريحات صحفية “على الإسلاميين أن لا يزايدوا على قرار الحكومة الانتقالية بالتصديق على الاتفاقية، فهو منقول من حكومة الحوار الوطني بقيادة الفريق بكري حسن صالح”.

السوداني