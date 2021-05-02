(الشيوعي) يحذر من انفجار قادم ويدعو حمدوك والمكون العسكري للانتباه





حذر الحزب الشيوعي من انفجار الاوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي فضل لـ(السوداني) :” شئنا ام ابينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الامنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”. واضاف “بطرق سلمية سيحدث تغيير الى أن تستطيع الجماهير اقامة السلطة المدنية” .

وكشف فضل في تصريح لـ(السوداني) عن جهود لتكوين جبهة مع قوى الثورة لإحداث تغيير جذري، وقال “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”، واضاف : أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكراره “.

وقال إن الوضع الاقتصادي اصبح اسوأ والفجوة بين الاغنياء والفقراء اصبحت اكبر، وتوجد قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني