جوبا ترفض تغيير قوات (يونسيفا) الإثيوبية العاملة في أبيي





علمت (المصادر) أن جوبا اعلنت رسميا رفضها طلب السودان بتغير الجنود الاثيوبيين فى بعثة (اليونسفا) فى ابيى ، والا يكون الجنود ضحايا لأي ازمة بين السودان واثيوبيا .

وقال المندوب الدائم لجنوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير أكوي بونا ملوال خلال جلسة خاصة حول الوضع فى ابيي وأداء اليونسفا عقدها مجلس الأمن الدولى الاثنين المنصرم إن بلاده ترفض خروج الجنود الإثيوبيين من البعثة كما أنها ترفض الربط بين أي أزمة بين الخرطوم وأديس أبابا .

وأضاف المندوب أنهم يرفضون أن يكون الجنود الاثيوبيون ضحايا لهذه المشاكل. وأوصى الأمين العام فى خطابه بتمديد عمل ولاية البعثة إلى اكتوبر من العام المقبل فيما قدم السودان طلبا رسميا في الجلسة بتغيير الجنود الإثيوبيين من البعثة الأممية في أبيى .

ويدير ملف أبيي في حكومة جنوب السودان الوزير السابق دينق ألور كوال.

الخرطوم: سوسن محجوب

صحيفة السوداني