عقار يستدعي وزير الداخلية بشأن حظيرة الدندر





التقى عضو مجلس السيادة، مالك عقار بالقصر الجمهوري، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية.

وتناول اللقاء قضية تمدد حظيرة الدندر داخل الأراضي الزراعية، خلال عهد النظام البائد والتي تضرر منها عدد كبير من المزارعين بولاية سنار.

واتفق الجانبان على عقد لقاء آخر بحضور مدير حظيرة الدندر لاستيفاء المزيد من المعلومات المطلوبة لمناقشة القضية بصورة شاملة وصولاَ إلى حلول ناجعة ومرضية لكافة الأطراف.

صحيفة السوداني