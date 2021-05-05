(يونيتامس): نعمات عبد الله مؤهلة لرئاسة القضاء





أطلعت رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير، رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) فولكر بريتس، على الجهود المبذولة لإصلاح السلطة القضائية مع الاهتمام بأمر القضاء بدارفور للفصل في النزاعات التي حدثت خلال فترة الصراع.

واستقبلت رئيسة القضاء بمقر السلطة القضائية بالخرطوم امس رئيس البعثة الأممية، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين .

من جانبه أكد فولكر، ثقته التامة بأن رئيس القضاء اهل للرئاسة، كما اوضح مهام البعثة والتي تتبلور في عدة محاور فيما يتعلق بالسلام في البلاد وايضاً المساعدة في تأهيل وتدريب القضاة.

صحيفة السوداني