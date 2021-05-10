الفكي: السودان حصل على منح سيُعلن عنها خلال أيّام





كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، عن حصولهم على منح كثيرة سيعلن عنها مجلس الوزراء في مقبل الأيام، وأشار إلى أن مؤتمر باريس سيحمل خيراً كثيراً للسودان.

وأقر الفكي خلال مخاطبته إفطارا سنويا نظتمه الطريقة القادرية العركية ولاية الخرطوم والتجمع الاتحادي بمسيد الشيخ حمد النيل بأم درمان أمس، بوجود ضائقة اقتصادية ضاغطة تمر بها البلاد في هذه المرحلة. وقال (وجدنا الخزينة خاوية وديون بمليارات الدولارات بجانب حصار اقتصادي وسياسي). وقال الفكي: إذا لم نحقق حياة أفضل للسودانيين فهذه خيانة لدماء الشهداء.

صحيفة الصيحة