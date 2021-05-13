خبير اروبي يسخر من ضخامة الوفد السوداني لمؤتمر باريس





اثار عدد الوفد السوداني المشارك في مؤتمر باريس موجة من السخرية والتهكم. ونشر الخبير الاقتصادي الاروبي، باتريك هينسك، تغريدة على تويتر قال فيها ان زمن المؤتمر بضع ساعات لن تكون كافية ليتحدث جميع الوفد السوداني فيها، واضاف انه يعتقد ان كثيرين من الوفد السوداني سيحضرون لباريس لاجل التسوق والفرجة وبعض السياحة.

يشار الى ان الوفد السوداني يضم 105 فرد. فيما يضم الوفد الالماني فقد 30 شخص بمافيهم الرسميون.

واتسمت التعليقات على تغريدة باتريك بالسخرية والتهكم، ووصف الخطوة السودانية بعدم الجدية وقلة الخبرة في التعامل مع مثل هذه المؤتمرات

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