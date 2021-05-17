أردول يطالب العاملين في الموارد المعدنية بتحقيق صناعة تعدينية آمنة





دعا المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول العاملين إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء وتعزيز النجاحات التي حققتها الشركة في مجال التحصيل والإيرادات وزيادة إنتاجية الذهب. وقال أردول (بحسب سونا) خلال مخاطبته الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بمناسبة عيد الفطر المبارك في برج المعادن بشارع مدني، قال إن مسؤليات جسام تنتظر العاملين بالشركة عقب إصدار القرار(44) وإعادة التفويض للشركة لتضطلع بمهمة الإشراف والرقابة الفنية والتفتيش والتحصيل في قطاع المعادن، مشدداً على أهمية تحقيق صناعة تعدينية نظيفة وآمنة ترتكز على تقليل مصاريف الاستكشاف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مطالباً بضرورة الاستعداد لمقابلة انفتاح الشركات العالمية على قطاع المعادن عقب قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التأكيد على أهمية الدور الذي ينتظر الشركة في النهوض بقطاع المعادن من خلال تضافر جميع العاملين. وتوقع مدير إدارة الموارد البشرية بدر الدين محمد المبارك، أن يبذل العاملون بالموارد المعدنية جهوداً تتسق مع البيئة الجديدة بما يحقق الأهداف المرجوة للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في تطوير قطاع المعادن والنهوض بالاقتصاد الوطني.

الخرطوم (كوش نيوز)