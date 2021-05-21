لجنة إزالة التمكين تعتزم حذف أسماء الصحابة من مدارس المجلس الأفريقي





تعتزم لجنة إزالة التمكين في السودان، حذف أسماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، المُسمى بها مدارس المجلس الإفريقي للتعليم الخاص منذ سنوات، عقب مصادرتها.

و أثار القرار بحسب متابعات كوش نيوز جدلا واسعاً وردود فعل في الاوساط التعليمية، واعتراض من قبل مجالس الآباء باعتبارها تمثل قدوة حسنة في نفوس ابنائهم.

وقالت مصادر عليمة أن القرار قد صدر من اللجنة قبل أشهر وظل في طي الكتمان الى ان تم الكشف عنه يوم الخميس في مؤتمر نظمه المجلس السيادي والأموال المستردة بقاعة الصداقة بالخرطوم، لمراجعة أوضاع مدارس المجلس.

الخرطوم (كوش نيوز)