عمر البشير: (الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية)





فجّر الرئيس السابق، عمر البشير، معلومات جديدة عن ما يتردد حول تسليمه للمحكمة الجنائية، وقال في تصريحات حصرية لموقع (الواحة)، إنه لا يخشاها، وتابع: (الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية).

وعلّق البشير على عودته لارتداء الزي القومي بدلاً من البردلوبة، بأنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.

وبخصوص الحكومة الانتقالية، قال البشير لـ(الواحة)، إنها أضاعت الكثير من الفُرص والأهداف، وأضاف: “أقوان كثيرة على خط الـ(١٨) أضاعتها، كانت فقط تحتاج لمن يُسدّد”، مؤكداً أن الحكومة الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها دَابَّةُ الْأَرْضِ، وهى على وشك أن تسقط – على حد وصفه.

صحيفة السوداني