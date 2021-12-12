السودان ..عودة سفراء ودبلوماسيين رفضوا قرارات البرهان لمُباشرة أعمالهم





يتسلّم السفير عبد الله عمر بشير الحسين الأحد، مهام منصب وكيل وزارة الخارجية المُكلّف بديلاً للسفير علي الصادق مدير عام إدارة الموارد البشرية.

وحسب معلومات (الصيحة)، فإنّ السفير عبد الله بشير عاد خلال اليومين الماضيين من مقر إقامة أسرته بدولة الإمارات.

في السياق, أكدت المعلومات أن جميع السفراء والدبلوماسيين الذين سبق وأن وقّعوا على مذكرة يرفضون فيها الإجراءات التي اتّخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي, عادوا لمُباشرة مهامهم بالوزارة والسفارات.

وأشارت المعلومات إلى أن أكثر من (63) سفيراً ودبلوماسياً وقّعوا على مذكرة الرفض. وأفادت المعلومات أن البعثات الدبلوماسية ما زالت تُعاني أوضاعاً مالية صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

الخرطوم- مريم أبشر

الصيحة