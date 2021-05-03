(قحت): كرتي لن يستطيع تنفيذ تهديده والشعب قال كلمته في الإسلاميين





قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير كمال بولاد أن مايطرحه الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي من تهديد وخلافه يعكس الدموية التي شكلته و فكره الفاشي، مشدداً على ضرورة أن يكون كرتي مطلوباً للقانون والعدالة وان يبرئ ذمته من كثير من الاتهامات الموجهة له .

وقطع بولاد بتصريحاته لـ(السوداني) بأن الحركة الإسلامية تحتاج لزمن طويل حتى تتجاوز عار ال3 عقود أمام الشعب السوداني وتقدم نقدا يتقبله الشعب .

وأضاف:نقول له لقد كنت في السلطة ثلاثين عاما ولم تستطيع أن تنفذ هذا التهديد وانت في السلطة ولن تستطيع تنفيذه بعد القى بك الشعب السوداني بمزبلة التاريخ. واشار بولاد إلى أن المصالحة مع الإسلاميين تتوقف على نوعهم ومواقفهم المبكرة من مشروع الإسلام السياسي، لافتاً إلى أن الشعب قال كلمته حول الإسلاميين الذين اذاقوه من الويلات ما اذاقوه خلال ال 3 عقود من حكمهم، وله أن يغفر لها او أن لا يغفر، وبارادته يضعها في المكان اللائق. وقد قال كرتي بتصريح صحفي له أمس أنهم اختاروا حقن الدماء وآثروا سلامة البلاد أملاً في أن يعي ما اسماهم بنشطاء السياسة الدرس الا أن غيهم أعمى بصيرتهم، مشدداً على أنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني