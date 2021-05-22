مناوي يطالب المركز بتوفير (700) مليون دولار فوراً لحكومة الإقليم





دعا حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الحكومة الانتقالية بالإسراع وعلى وجه الفور بدفع مستحقات السلام المقررة لدارفور وفقاً لاتفاق جوبا الموقع منذ أكتوبر الماضي.

وقال مناوي في مقابلة مع راديو دبنقا على هامش مؤتمر باريس أذيع الجزء الأول منها امس الجمعة، قال إن الدولة ملزمة بموجب الاتفاق أن توفر مبلغ (700) مليون دولار فوراً لحكومة دارفور من أجل ضربة البداية تنفيذاً للجوانب الإنسانية والتنموية وإعادة النازحين واللاجئين، وأكد مناوي أن الحكومة ملزمة أيضاً وعلى الفور بتوفير 40% من موارد السودان لصالح دارفور.

صحيفة السوداني