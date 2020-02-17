جورج وسوف يقوم بـ”زيارة خاصة” في قطر

كشفت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن المطرب السوري، جورج وسوف، قام بزيارة خاصة في قطر، التي لا يزال متواجدا فيها منذ أسبوع.

والتقى “وسوف” بابنته وأحدث أبنائه، “عيون”، التي لم يرها منذ ولادتها، والتي رزق بها من طليقته، بطلة سباقات الرالي القطرية، الأردنية الجنسية ندى زيدان، بحسب ما ذكرته صحيفة “النهار” اللبنانية.

ولم يتمكن جورج وسوف من زيارة قطر طوال الفترة الماضية، ولم ير ابنته، ولكنه كان على تواصل مستمر مع طليقته، ندى زيدان، عبر الهاتف، رغم انفصالهما.

كما أنه كان يتواصل مع طفلته “عيون” عبر تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”، بحسب الصحيفة اللبنانية.

وشاركت الصحفية اللبنانية، رحاب ضاهر، خبر لقاء جورج بطفلته “عيون” بعد غياب، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وزار جورج وسوف قطر الأسبوع الماضي، لإحياء أول حفل غنائي له هناك، في 10 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بداخل فندق “لاسيغال”، والذي وصفه بـ”الاستثنائي”.

وتأتي زيارة وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من 5 سنوات، حينما أقام فترة في قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من ستّ سنوات، وهناك تعرّف إلى زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة.

سبوتنيك

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