شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أقسم بالله طه سليمان دا أحقد زول ربنا خلقو)





أعاد نشطاء ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي نشر سهرة فنية شهيرة شارك فيها أبرز المطربين الشباب وتم بثها في ذلك الوقت على قناة سودانية 24. السهرة التي كانت بشرف الدكتور والشاعر الكبير الراحل علي الكوباني شارك فيها الفنان جمال فرفور والفنان طه سليمان والفنانة إنصاف مدني إضافة لدكتور كوباني وكانت من تقديم المذيع محمد عثمان. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أعاد الرواد نشر السهر وذلك بسبب القفشات الطريفة والجميلة التي كانت بداخلها. ومن أبرز القفشات التي شهدتها السهرة النقاش والمشادة اللطيفة والتي جاءت في شكل مزاح بين الفنانة انصاف مدني والفنان طه سليمان. حيث حكت الفنانة عن زميلها طه سليمان قائلة: (طه قال لي لمن الدكتور كان بكتب الشعر كانت ندى القلعة ملهلبة وانتي الوقت داك ما جيتي من مدني). لترد عليه الفنانة بأنها كانت موجودة ولكن لا تريد أغاني من الدكتور بعد لهلبت هي أيضاً وبعد نقاش بينهما قالت انصاف مدني بطريقتها العفوية والمعهودة (أقسم بالله طه سليمان دا أحقد زول ربنا خلقو) وسط ضحكات الفنان طه سليمان وكل الحاضرين بالأستوديو.



الخرطوم (كوش نيوز)