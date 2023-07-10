رأي ومقالات

جلوس لقادة او ممثلي الجيش مع ممثلي الإطاري في أديس أبابا هو خيانة لدم الشهداء

2023/07/10
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

سم الله الرحمن الرحيم
– من كلمتين
– أي جلوس لقادة او ممثلي الجيش مع ممثلي الإطاري في أديس أبابا هو خيانة لدم الشهداء
– قادة الجيش ليس لديهم أي تفويض سياسي لمناقشة أي عملية سياسية أيا كانت،
– أي جلوس مع مدنيين يمثلون التمرد هو اعتراف بأن التمرد منظومة سياسية يمكن التعاطي معها سياسيا وهذه غفلة كبيرة وفخ من فخاخ المجتمع الدولي

– لدى قادة الجيش تفويض واحد، واحد فقط وهو سحق التمرد حمايةً للأرض والعرض وهم في هذا التفويض مسنودون بدماء وأرواح الآلاف من المتطوعين ودعوات ونصرة الملايين من السودانيين
– سحق التمرد او دحره أو هزيمته حتى يستسلم
– وبس
حسن إسماعيل

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