لجنة إنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة تؤدي القسم





أدت القسم امام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير وممثل رئيس القضاء اليوم لجنة إنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والتي كونها رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان.

وتلا عضو اللجنة ورئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان جمعة الوكيل القرار في تصريحات صحفية، موضحا أن اللجنة تختص بالنظر في جرائم وإنتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة.

وأضاف جمعة أن مهام اللجنة تتمثل في النظر في كل جرائم الدعم السريع الى جانب إعداد مذكرة قانونية مدعمة بالادلة لتقديمها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وأعلن توجيه النائب العام كافة وكلاء النيابة في الولايات تلقي شكاوى المواطنين والشركات دون التقيد بدائرة الاختصاص .

وكاله سونا