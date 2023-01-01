أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرار سعر المعدن الأصفر في ختام التعاملات





ننشر أسعار الذهب اليوم داخل الأسواق المحلية مساء اليوم، حيث شهدت الأسعار استقرار ملحوظ في أسعارها داخل الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1920 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1680 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1120 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13400 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

وكشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، آخر تطورات الأسعار في سوق المعدن الأصفر، وتوقعات عام 2023.

ولفت إلى أن هناك ثباتا في أسعار الذهب عالميا، بينما هناك زيادة في أسعار الذهب محليا بنسبة 30% مقارنة بالأسعار العالمية، ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد: اسعار الذهب مرشحة للصعود مع بداية العام الجديد 2023، لذلك التوقيت الحالي مناسب للشراء وليس للبيع.

وارتفعت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات الأسبوع، لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

تحديث لحظي لسعر الذهب

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.64 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 3:9 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1824.60 دولار.

وقال إيليا سبيفاك المدير في تيستيتلايف “خلال معظم العام، كان الذهب يتعرض لضغوط جراء تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية. ولكن بحلول نهاية العام، شهد بعض التعافي وحصل على شريان حياة بسبب توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

سعر الذهب اليوم

ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.6 في المئة مع بروز دولار كملاذ آمن مفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة الاتحادية.

وحقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأجنبية.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء فصلي لها منذ يونيو 2020، على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.

وتزيد المعدلات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 23.97 دولار واستقر سعر البلاتين عند 1054.86 دولار ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر عند 1814.75 دولار.

ويتجه كل من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي، بينما يتجه البلاديوم نحو انخفاض سنوي أربعة بالمئة.

بوابة فيتو