شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية بمرحلة الأساس تتفاجأ بوجود حبوب “أيس” داخل قطعة شوكلاتة قامت بشرائها من بائعة بالمدرسة





نشرت معلمة بمدرسة السلمانية الأساسية بنات مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فجرت المعلمة مفاجأة صادمة حينما قامت بتصوير إحدى تلميذاتها التي عثرت على حبة من مخدر “أيس” داخل قطعة شوكلاتة قامت بشرائها.

التلميذة أكدت في حديثها أنها قامت بشراء شوكلاتة “تاو تاو” من إحدى البائعات بالمدرسة وتفاجأت بعد فتها بوجود “حبة الأيس بداخلها”.

ووفقاً لرصد محرر موقع النيلين فقد قامت الأستاذة بإخراج المخدر من داخل قطعة الحلوى وأكدت أنها قامت بتصوير المقطع للجهات المسؤولة خصوصاً وأن الأمر قد تطور ووصل لأطفال المدارس.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين