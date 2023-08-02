منظمة الهجرة: الصراع بالسودان شرد نحو 4 ملايين شخص





أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الصراع في السودان أجبر ما يقرب من 4 ملايين شخص على الفرار من ديارهم خلال ما يزيد قليلاً عن 100 يوم.

وتشير أحدث البيانات الخاصة بالمنظمة إلى أن “الاشتباك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى الخارج، وما مجموعه 3.02 مليون نازح داخليًا”.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة حول الوضع الإنساني في السودان، ذكر أن “عمليات النزوح وقعت في جميع ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية”.

أما المناطق ذات النسب الأعلى من النازحين فهي نهر النيل (15 في المئة)، والشمال (11 في المئة)، وشمال دارفور (9 في المئة)، والنيل الأبيض (9 في المئة)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن غالبية النازحين داخليًا من ولاية الخرطوم، وبلغت نسبتهم 71 في المئة.

وأكدت المنظمة الأممية أن “التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ108 الماضية تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الأربع المنقضية”.

واستطردت أن الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلًا بسبب القتال، “ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير، أو تقديرات أولية”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

الأناضول