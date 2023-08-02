بلينكن و فكي” لا حل عسكريا للأزمة في السودان





قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد وبحثا التطورات في كل من النيجر والسودان .

وأكدت أن ( بلينكن وفكي ) تطرقا للملف السوداني، حيث أكدا أنه: لا يوجد حل عسكري مقبول للنزاع في السودان وشددوا على ضرورة الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ومحذرين من التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة لجهة انه لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده وأعرب بلينكن عن قلقه البالغ إزاء تزايد العنف والتقارير عن الفظائع المرتكبة في دارفور.

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